Diepenveense beeldend kunstenaar Ada Bunschoten overleden op 95-jarige leeftijd

Ada Bunschoten-Reitsma werd op 27 augustus 1927 geboren in Den Haag. Van 1952 tot 1960 woonde ze in Deventer, waarna ze verhuisde naar Diepenveen. Ze was lid van de Belangenvereniging Beeldend Kunstenaars voor Deventer en Omstreken en exposeerde regelmatig in de regio. Ook maakte ze kunst in opdracht, waaronder portretten, een marmermozaïek voor de bibliotheek in Diepenveen en een kunstwerk voor de Diepenveense voetbalclub. Haar werk is in bezit bij particulieren, kunstuitlenen en instellingen in binnen- en buitenland.