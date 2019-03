Diepenveense Carline mikt op titel bloembinden

Eerste vrouwen in Deventer raad moesten zich eeuw geleden staande houden in gevestigd mannenbol­werk

9 maart Op 2 september 1919 werden de eerste twee vrouwen in de Deventer gemeenteraad beëdigd door burgemeester Humalda van Eysinga. De vrouwen waren voorvechters. En hadden het zeker niet makkelijk in wat tot dan een mannenbolwerk was geweest. De vrouwen komen nu tot leven in de documentaire Droom en Daad.