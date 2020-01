Diepenvener Remmelink koninklijk onderscheiden tijdens jubileumfeest van Rondeel

Road-to-Nowhere-bier tegen ALS van tachtig Nederland­se brouwers ten doop bij DAVO Deventer

20:43 Het speciaal bier Road to Nowhere van tachtig Nederlandse brouwers is volgende week zaterdag voor het eerst te proeven. De complete opbrengst van de Smoked Porter gaat naar de Stichting ALS Nederland. De eerste proeverij is in Deventer bij Davo.