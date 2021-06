Diepenveners vinden dorp straks juist gevaarlijker nu onbewaakte overgang moet sluiten

Vissen sterven massaal in Deventer woonwijk: ‘Bewoners zelf zijn de oorzaak’

5 juni De massale vissterfte op de Vijfhoek deze week komt niet doordat rioolwater over gestort is in de watergangen van de Deventer woonwijk. Het was een overloop van vervuild hemelwater dat voor de stank en zuurstofgebrek in de sloten zorgde. De gemeente vermoedt dat in de loop der jaren verschillende Vijfhoekbewoners hun afvalwater per ongeluk op het verkeerde systeem zijn gaan lozen.