Diepgroene parels lonken op de Deventer voetbalvelden

Niet twee, maar drie keer schapen geslacht en onthoofd in regio Deventer: politie vraagt hulp publiek

16:50 De afgelopen weken zijn niet twee, maar drie keer schapen illegaal geslacht en onthoofd in de regio Deventer. Bij de politie is nog een geval gemeld in Broekland, zegt agente Mirjam Lentelink. Afgelopen weekend was het raak in Wilp, anderhalve week eerder bij een kinderboerderij in Olst.