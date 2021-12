Dierenarts Herman Aa (78) uit Deventer stopt ermee maar had graag door willen opereren

Verdachte steekinci­dent in Harfsen langer in hechtenis, politie nog bezig met onderzoek

De verdachte die is aangehouden rond de steekpartij in Harfsen, zit nog vast. Volgens de politie is de verdachte in verzekering gesteld. De politie is nog bezig om het onderzoek rond het steekincident af te ronden.

