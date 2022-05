Dierenarts weer terug in Bathmen na 15 jaar afwezigheid

De nieuwe praktijk is gevestigd in het voormalige pand van Bakker Nijkamp in Bathmen en is in maart geopend. Voor DAC Holten Bathmen was het een logische stap om naast de locatie in Holten een tweede te openen.

,,We hadden al klanten uit Bathmen en het werden er steeds meer, omdat er in de coronatijd veel dieren zijn aangeschaft’’, zegt dierenarts Chris Klijn Velderman. ,,Het klantenbestand bleef maar groeien en groeit nog steeds. Niet alleen door inwoners uit Bathmen, maar ook uit andere regionen. Toch zaten we al langer te denken om in Bathmen een extra locatie te openen, maar er was nog geen geschikt pand beschikbaar.’’

Historisch pand

Dat vond Klijn Velderman in het voormalige bakkerspand Nijkamp. ,,We hebben van de inwoners van Bathmen fijne reacties gekregen. Niet alleen dat er na vijftien jaar weer een dierenarts is, maar ook omdat we het historische pand weten te behouden en de locatie niet wordt verkocht aan een projectontwikkelaar.’’

Knuffeldier opereren

De praktijk is dagelijks geopend. Wie een kijkje achter de schermen wil nemen, is welkom op de open dag van de dierenartspraktijk op zaterdag 14 mei. In en rondom het pand zijn activiteiten als een knuffeldier opereren, bacteriën en virussen onderzoeken met een microscoop, springen op een springkussen en kennismaken met de dierenartsen en assistenten.

Volledig scherm Knuffels opereren tijdens open dag dierenartspraktijk DAC Holten Bathmen © Bert Kamp