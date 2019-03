Dierenbescherming haalt honderd honden weg bij fokker in Deventer

Pleidooi voor uitstel plan zonnepark Withagen

7:30 De gemeenteraad van Voorst moet nog even wachten met het afgeven van een ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de aanleg van een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Wilp. Daarvoor pleit Mark Daggelders, een van de aanwonenden. ,,Het betekent geen afstel. Maar er is een veel beter plan mogelijk dan waar we nu over praten. Kleiner, beter inpasbaar.” Hij zei dat maandagavond tijdens een rondetafelgesprek in het gemeentehuis in Twello.