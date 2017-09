Dierenlab in Deventer kan de wereld weer aan

Het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren, het GD-lab, is compleet vernieuwd en kan zich weer richten op de toekomst. De verbouwing in Deventer heeft een kleine zes jaar geduurd. Aan de buitenkant is er weinig veranderd. ,,Maar aan de binnenkant ziet niets er meer hetzelfde uit. Die is volledig vernieuwd'', laat Gerda Wijers namens het GD-lab weten.

Het laboratorium aan de Arnsbergstraat is het enige van de Gezondheidsdienst voor Dieren, sinds alle laboratoria in de jaren 90 zijn samengekomen in Deventer. Hoewel het lab bij de grootste van de wereld behoort, is 95 procent van het werk nog steeds bedoeld voor de Nederlandse markt. Zo worden er testen op dierziekten gedaan en worden er in Deventer zelf nieuwe onderzoeken ontwikkeld.

Volledig scherm eigen foto © nn ,,Het laboratorium en de GD zijn al een hele tijd in Deventer gevestigd. Het lab voldeed niet meer aan de huidige eisen en was daardoor aan vervanging toe. Met name de inrichting en de logistiek waren aan vernieuwing toe. Het hele lab is op de kop gegaan en we kunnen nu weer vooruit.''

Een klus die niet zonder slag of stoot is gegaan. De planningsfase voor de vernieuwing duurde vier jaar en de verbouwing heeft vervolgens ook nog een kleine twee jaar in beslag genomen. ,,In die tussentijd moest het lab gewoon blijven draaien'', weet Wijers. ,,We doen zo'n 4,4 miljoen analyses per jaar en dat kan niet stil komen te liggen. Daarom is de verbouwing in drie fases gegaan, waardoor er tussendoor gewoon nog gewerkt kon worden.''

Efficiënter

Een groot deel van de apparaten is dan ook niet vernieuwd. ,,Er is wel een aantal nieuwe apparaten bijgekomen, maar de grote basis daarvan hadden we al wel. De vernieuwing was vooral logistiek gezien belangrijk en daarnaast zijn er bijvoorbeeld nieuwe ventilatoren gekomen. Het belangrijkste is dat alles een stuk efficiënter is geworden. We liepen al voorop als één van de grootste laboratoria in de wereld en blijven dat nu doen.''

De binnenkant van het gebouw is aanzienlijk veranderd. ,,Alles is lichter geworden en het meubilair is vernieuwd. Voor de ruim 400 medewerkers, waarvan 12 hooggekwalificeerde in het lab, zal dat een groot verschil zijn.''