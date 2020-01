Dievegge binnen een kwartier herkend in Deventer

De diefstal vond vanmorgen plaats bij de Plus supermarkt aan de Beestenmarkt. De politie verspreidde tegen 11.20 uur een burgernetbericht met daarin een signalement van de dievegge: Een lichtgetinte vrouw van middelbare leeftijd. Ze had donker haar in een staart en droeg een zwarte jas.

Binnen een kwartier kon de politie al melden dat de identiteit van de vrouw bekend was. Het is nog niet bekend of de vrouw ook in de boeien is geslagen. Daarnaast is niet bekend wat de vrouw heeft gestolen.