Dieven demonteren twaalf zonnepanelen van dak basisschool Colmschate

Opvallend is dat de veiligheidscamera's van de school zwart zijn gespoten. Daardoor is mogelijk niets te zien op de beelden. Schooldirecteur Wim Kloezeman is 'zeer onaangenaam verrast' door de diefstal. ,,Vijf jaar geleden is ook eens een zonnepaneel gestolen, dat werd later teruggevonden in de bosjes. Maar in dit geval denk ik ook door de omvang van de diefstal dat het meer is dan vandalisme.''