Dieven stelen Nuala's kerstboom op haar 79ste verjaardag: 'Super schandalig'

VideoTien jaar lang was de kerstboom in haar voortuin een deel van het leven van Nuala van der Plas-Fitzpatrick uit Deventer. Tot gisteren. Dieven namen de boom mee en lieten Nuala met verbijstering en angst achter. En dat ook nog eens op haar 79ste verjaardag.

Dochter Caroline doet de deur open, haar moeder hangt druk aan de telefoon. Het onderwerp laat zich raden. Sinds de oude kerstboom gisteren uit de tuin van de oud-wethouder werd gestolen, heeft ze al veel steunbetuigingen gekregen. ,,De mensen zijn hartstikke lief."

Ze is zelf nog een beetje ontdaan door de gebeurtenis. Maandag werd ze 79, maar van feest was toch minder sprake. Nu kijkt ze in haar voortuin tegen een klein overgebleven stukje van de stam aan. ,,Ik zag het ineens", zegt ze. ,,Ik geloofde het eerst niet en dacht dat het een grapje was. Maar de boom is gewoon weg. Ik weet echt niet wie het gedaan heeft. Ik heb niks gemerkt of gehoord. Het is beangstigend dat zoiets gebeurd, terwijl je in huis bent. En het is toch een iets minder leuk cadeau op je verjaardag."

Ze heeft de boom tien jaar geleden laten plaatsen en hangt er elk jaar een grote serie lichtjes in. Die liggen nu in een naastgelegen struik. ,,Mijn man vond het ook altijd prachtig, maar het is er nu niet meer.''

Super schandalig

Ook haar dochter Caroline koestert herinneringen aan de boom. ,,De kerstboom hoorde gewoon bij ons huis. Ik vind het super schandalig. Dat mensen iets afpakken van een ander. Je haalt niet alleen de boom weg, maar ook een stukje kerstgevoel, herinnering en heel veel rust. Mijn moeder is nu angstig of ze terugkomen. Ik snap ook niet wat die dieven hiermee moeten, want door hun manier van afsnijden is die boom binnen een paar dagen dood."

Ze deelde haar verhaal via Twitter. Het bericht werden honderden keren gedeeld en geliked. ,,Iedereen spreekt er schande van. Het is zoiets kleins, maar dit leeft wel bij de mensen. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dit nooit in hun hoofd zouden halen en zij hebben via Facebook en Twitter mijn moeder een hart onder de riem gestoken."

Doneer aan een ander

De enige boom die momenteel het huis siert is een kunstboom in de woonkamer. Buiten komt er voorlopig geen nieuwe, ondanks dat er veel mensen via social media hebben aangeboden een nieuwe boom te doneren. Van der Plas-Fitzpatrick: ,,Ik wil iedereen oproepen om die bomen niet aan mij te doneren, maar aan iemand die het zelf moeilijk heeft. Bezorg iemand anders een mooi kerstfeest. Ik heb al een mooi kerstfeest met mijn kinderen en kleinkinderen.''

En wat die gestolen kerstboom betreft? Dochter Caroline is er duidelijk over. ,,Ik hoop dat de naalden heel snel uitvallen."