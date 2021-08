Dijk tussen Lettele en Schalkhaar tijdelijk afgesloten vanwege snoeiwerkzaamheden

Historie van Abbott Olst op een rijtje: ‘Naamwisse­lin­gen maakten voor de inwoners niet zoveel uit’

9 augustus Met meer dan vijfhonderd werknemers is Abbott aan de Veerweg een van de grootste werkgevers van Olst en omstreken. Maar dat er ooit een farmaceutisch bedrijf in Olst kwam, is puur toeval. Dat verhaal wordt verteld in het nieuwe bulletin van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED), de Nijvertijd.