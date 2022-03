Dijkman wint verrassend derby op Bathmen te Paard

Overweeg jij ook Oekraïense vluchtelin­gen in huis te nemen? Daar komt meer bij kijken dan je denkt, zeggen deze experts

Honderden inwoners van Oost-Nederland willen Oekraïense vluchtelingen in huis opnemen. Het is een barmhartig gebaar, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Gert Knijnenberg en Wapenveld helpt bij de zoektocht naar passend onderdak. ,,De belangrijkste vraag die je moet stellen: zie ik het zitten om met deze mensen langere tijd in een huis te verblijven?”

10:35