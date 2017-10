Dimence: Vloer hal Lorna Wing niet veilig

Ze onderzochten dezelfde vloer, maar de uitkomst kon niet meer verschillen. Volgens de gemeente is de vloer van autismekliniek Lorna Wing in Deventer veilig. Zorginstelling Dimence denkt van niet.

De vloeronderzoeken van de gemeente Deventer en zorginstelling Dimence naar de vloer in de centrale hal van autismekliniek Lorna Wing staan lijnrecht tegenover elkaar. Waar de gemeente Deventer concludeert dat de vloer veilig is, blijkt uit eigen onderzoek van Dimence dat de vloer in de centrale hal niet meer voldoet aan de veiligheidseisen.

,,Wij hebben de bouwtekeningen bekeken en zijn in overleg gegaan met de constructeur. We zijn tot de conclusie gekomen dat de vloer veilig is", blijft Maarten-Jan Stuurman namens de gemeente Deventer bij de eerdere bevindingen van de gemeente.

Tot verbazing van Dimence. De zorginstelling liet de vloer ter plekke onderzoeken, waarna uit een tussentijds rapport bleek dat de vloer niet meer voldeed aan de vernieuwde eisen. Die zijn opgesteld nadat een parkeergarage in Eindhoven instortte. Gelijk na de uitkomst van het rapport liet Dimence afgelopen vrijdagavond stempels, uitschuifbare metalen palen, plaatsen als tussentijdse oplossing. ,,We wilden in eerste instantie niet wachten op de gemeente en zijn zelf een onderzoek gestart. Toen daar de uitkomst van binnen kwam hebben we gelijk actie ondernomen", laat Joyce van der Vegte namens Dimence weten.

Extra werk