Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?

Een geniale oplossing hebben we voor jou. Het klinkt gek, maar we hebben een psychiater gevonden. In India. Ze gaat zestien uur voor ons werken en doet dit via beeldbellen. De 29-jarige Hannah (*) schrikt van het bericht van Dimence, de zorginstelling waar ze onder behandeling is. Hannah lijdt aan een ernstige depressie en complexe PTSS ( posttraumatische stressstoornis) en krijgt medicatie. ,,Dit zag ik gelijk niet zitten. Mijn wantrouwen is groot, dit kun je niet maken. Het gaat niet over koetjes en kalfjes. Bovendien heb ik een hekel aan videobellen, zelfs met vrienden of familie.”