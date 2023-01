Dineren en overnachten in Joppekerk? Op deze manier wil gemeenschap kerk voor ondergang behoeden

Oppassen geblazen voor GA Eagles!! FC Utrecht is dit seizoen uit beter dan thuis

De meeste sportploegen presteren doorgaans beter in eigen stadion dan in een vijandelijke omgeving. Maar voor FC Utrecht geldt dat dit seizoen andersom. Het is voor Go Ahead Eagles zondag in de Adelaarshorst (aftrap 14.30 uur) dan ook oppassen geblazen in de thuiswedstrijd tegen de nummer 7 van de eredivisie.

