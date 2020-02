Dinie Jansen door Battumse Pompers uitgeroepen tot Battummer van het Jaar

Dinie Jansen Oplaat is maandagavond door carnavalsvereniging de Battumse Pompers uitgeroepen tot Battummer van het jaar. De slagersvrouw zet zich al decennia in voor de Bathmense bevolking en zorgt ervoor dat toneel in en rond het dorp nog altijd levendig is.

Prins Jeroen de eerste en adjudant Huus in ‘t Veld reikten de Battumse kiel uit aan Jansen tijdens de biertapwedstrijd die de Bathmense club elk jaar houdt tijdens de carnaval.

In 1999 was Dinie de initiatiefneemster van het Openluchtspel Bathmen. De negende editie in het Traasterbos is in volle voorbereiding. Daarnaast is ze oprichter en speelster van cabaretgroep PJGO. De voorstelling Anne Frank&Me wordt dit jaar wederom opgevoerd. Ze is vele jaren actief als regisseur voor Plattelandsvrouwen op Toneel en al meer dan 25 jaar organisator van de Loofeestrevue.

Jansen Oplaat trok vorig jaar de stoute schoenen aan door zelf weer op het toneel te stappen. In een Spiegeltent in haar eigen tuin in Bathmen speelde ze Jaloezieën. ,,Ik heb weliswaar, in die veertig jaar dat ik regisseer, meer dan vijftig stukken geregisseerd en zo nu en dan ook zelf op het toneel gestaan. Maar ik wilde nu zelf nog eens een grote rol spelen in een mooi stuk. Dat was wel een risico: kan ik teksten onthouden? Dat was een uitdaging.”