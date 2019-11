Dion uit Deventer blijft nog even in korte broek lopen voor het goede doel

Miljoenen­ver­lies op Deventer Bedrijven­park A1 loopt nog verder op

1 november De ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark langs de A1 in Deventer duikt nog verder in het rood. De gemeente houdt inmiddels rekening met dik 28 miljoen euro in de min. De vraag is of daarmee de bodem is bereikt. Het verlies is mogelijk te beperken door in een klein deel van het gebied (tegen Epse aan) woningen te bouwen.