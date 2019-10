Directeur Speelgoedmuseum Deventer over dreigende sluiting : ‘We blijven strijden’

Burgemees­ter Deventer over intrekken roetveeg­pie­ten­eis: ‘Niet gezwicht voor druk’

25 oktober De subsidie-eis dat een derde van alle pieten bij de intocht van Deventer roetvegen moet hebben, is van tafel. Volgens burgemeester Ron König is het college van B en W niet gezwicht voor de weerstand. ,,De commissie had een alternatief waar we ons in konden vinden.”