Directeur van Deventer kozijnenfabriek Aarnink overleden aan coronavirus

Jos Blom, directeur van kozijnenfabriek Aarnink in Deventer, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Luttenberger (59) overleed vanochtend na een ziekbed van zo’n twee weken, bevestigt Gerard Rensen namens het familiebedrijf.

De zaak geldt als een echt familiebedrijf; in december deed Blom in de rubriek De Opvolger over familiebedrijven nog zijn verhaal over de zaak, die over 2021 een verhuizing naar een nieuwe stek gepland heeft staan. Blom leidde het bedrijf met zijn twee zoons, Stefan en Mark.

Volgens Rensen doet het bedrijf er alles aan zodat iedereen waardig afscheid kan nemen van Blom. ,,We zijn ons er nu op aan het beraden hoe dat het beste kan, omdat vanwege de coronamaatregelen maar een maximaal aantal personen bij de uitvaart kan zijn. Dus niet iedereen zal er bij kunnen zijn. We zijn nu volop aan het uitzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.”

Aarnink

De kozijnenfabriek dankt zijn naam aan Herman Aarnink, die het bedrijf in 1989 oprichtte. Al snel werden kunststof kozijnen en -deuren de specialiteit. In 1998, twee jaar na het overlijden van Aarnink, werd Jos Blom er bedrijfsleider. In 2000 nam hij de zaak over.