Dirk Lok en zijn fascinatie voor het falend hart

‘Ontkenning’ zwerfjonge­ren Deventer aangekaart bij ministerie

24 oktober De Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft na uitspraken van de gemeente Deventer in de Stentor over het aantal zwerfjongeren in de stad, een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om het probleem nog eens onder de aandacht te brengen.