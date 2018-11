Discussie over camera’s in centrum Deventer laait op na Proosdijbrand

,,Het is net als met de koopzondagen. We discussiëren er al heel lang over, maar uiteindelijk komen ze er toch.’’ VVD-raadslid en binnenstadondernemer Rogier Zuijdam weet het zeker. Hij pleit voor camera’s in de Deventer binnenstad en die zullen én moeten er uiteindelijk komen. Zeker met de brand in de Proosdij nog vers in het geheugen. ,,De binnenstad is één grote fakkel. De veiligheid gaat voor.’’