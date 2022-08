Dit bijzondere huis in hartje Deventer is enorm groot (en staat te koop)

Wonen op het water in Deventer blijft voor een kleine groep weggelegd: ‘Regelmatig vraag naar ligplaats’

Het is bommetje vol op de ‘woonbotenmarkt’ in Deventer. Hoewel de gemeente steeds vaker verzoeken binnenkrijgt voor een ligplaats, krijgen de aanvragers nul op het rekest. Een kleine verplaatsing, zoals bijvoorbeeld bij de Jachthaven, is nog mogelijk, maar de enige mogelijkheid om nu aan een ligplaats te komen, is door een aanwezige woonboot te kopen.

10:07