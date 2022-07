Dit bijzondere huis in hartje Deventer staat te koop: ‘Plek waar al 20 generaties hebben gewoond’

Alleen­staan­de vader Stan (37) uit Holten is scherp op de kosten: ‘Ik koop aanbiedin­gen groot in’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Ondernemer Stan de Jong (37) uit Holten is alleenstaande vader van twee jonge kinderen, koopt luiers groot in en gaat elke dag naar de winkel om verspilling tegen te gaan. ,,Ik doe nooit boodschappen voor een hele week.’’

