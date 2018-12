Dit is de mini-vrijstaat van zwervers in Deventer

Een kale man loopt onafgebroken heen en weer. Steeds zet hij een paar passen, om dan weer om te keren. Hij kijkt niet op of om. Pas als hij vijfmaal aangesproken wordt, draait hij zijn hoofd eventjes, en zichtbaar met tegenzin om. Trek in een gesprek, heeft hij niet. ,,Laat me met rust. Wat moet jij hier?!”, foetert hij. ,,Ik praat niet met onbekenden.” Vervolgens gaat hij verder met waar hij al mee bezig was: ijsberen op een klein stukje weg. In het pikkedonker. Naast hem dendert een goederentrein over het spoor.