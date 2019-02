Dít is dé sigarenzaak van de toekomst!

Joke verhuisde van de Randstad naar Deventer: 'Je krijgt hier meer huis voor je geld’

Deventer raakt sneller dan verwacht door de voorraad nieuwbouwwoningen voor de komende tien jaar heen. Dat komt vooral omdat meer mensen uit de Randstad naar Deventer trekken dan in eerdere prognoses werd gedacht. Dat meldde wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) onlangs aan de Stentor. Ook elders in Oost-Nederland is de trek uit het Westen merkbaar.