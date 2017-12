'Dit is geen discussiëren, dit is alleen schreeuwen'

,,De discussie is nu zó op de spits gedreven, voor en tegenstanders zijn zo rabiaat, dat geleidelijk veranderen niet gaat gebeuren.'' Dat Zwarte Piet een racistisch cultureel fenomeen is, wil er bij Assenberg niet in. Dat er in Nederland mensen wonen, die aan Zwarte Piet aanstoot nemen wel. ,,Als mensen daar problemen mee hebben, dan moeten we daar iets mee doen.'' Zoals ook andere tradities wel veranderden in sinterklaasstad Deventer. ,,Deventer kende al een sinterklaastraditie ver voor veel andere Nederlandse steden.'' Tot 2011 was Deventer de enige stad in Nederland waar Sint Nicolaas precies op 5 december aankwam, nu is dat op de zaterdag ervoor. Die onwrikbaar geachte traditie was economisch niet langer haalbaar. En moeders was bovendien doordeweeks aan het werk. O ja: Sinterklaas kwam bijna 80 jaar aan op de Kapjeswelle, nu bij de Welle, waar hij een neutje nuttigde bij de aanpalende grote witte villa. ,,In de koopakte van dat huis stond zelfs dat ze Sinterklaas moesten binnenlaten.''