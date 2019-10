Dit is het geheim van de perfecte sportvloer (en die komt uit Deventer)

video Eigenaar vannacht in Deventer uitgebran­de auto: ‘Je staat volkomen machteloos’

23 oktober Bij een dubbele autobrand gingen vannacht twee auto's in vlammen op in Deventer. Daarbij ook de lease-auto van Desmond Lubbers. Het zijn de zesde en zevende auto in Deventer in een maand tijd die in vlammen opgaan. ,,Ik heb nog even getwijfeld of ik hem nog weg zou zetten, maar de voorkant stond alle volledig in brand.”