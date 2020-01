Dit is het nieuwe interieur (en de nieuwe naam én de nieuwe chef) van het IJsselhotel

Nee, van buiten was er op een enkele klusbus na niets van te merken. Binnen was er echter een enorme metamorfose aan de gang. De benedenverdieping van het IJsselhotel is onder handen genomen. General Manager Miranda Bouwmeester praat ons bij. ,,Toen de laatste gasten na oudejaarsavond hun champagneontbijt op hadden en naar huis gingen, zijn we direct gaan leegruimen. Vanaf toen is er tot op de dag van vandaag volop geverfd, geklust en ingericht’’, zegt Miranda terwijl de laatste bloemenvaas op zijn plaats wordt gezet.

Licht en elegant

,,Zo’n twaalf jaar geleden was het restaurant ‘tijdloos’ ingericht. Donkere kleuren, groot meubilair en zwaardere materialen. Noem het zakelijk en misschien zelfs mannelijk”, zegt Miranda. ,,Het was nu tijd voor een meer elegante en pure inrichting. Zo zijn de muren lichter van kleur, de fluwelen dinerstoelen zijn kleiner en niet alle tafels zijn meer gedekt met wit linnen. Wat eerst de lounge was, is nu de salon. Net wat verfijnder.”

Minder linnen, minder chique? Zeker niet, vindt Miranda. ,,Linnen mag, maar het hoeft niet. Het niveau blijft hetzelfde, maar we willen meer ‘van nu’ zijn. De locatie staat op een kruispunt van allerlei routes, middenin de samenleving. We denken dat we hiermee nog meer gasten vanuit de regio mogen verwelkomen.”

Nieuwe naam, nieuwe chef, nieuwe kaart

Je kunt straks niet alleen de metamorfose zien, ook kun je het ruiken en proeven. Waar het interieur een vrouwelijke touch heeft gekregen, neemt een nieuwe chef het roer over van chef-kok Bob van Raan. ,,Hij heeft een mooie nieuwe kans gekregen binnen onze organisatie. Nu is het aan chef Joris Gerrits.’’ En wat we van hem kunnen verwachten? ,,Dutch cuisine. Pure gerechten met duurzame, biologische en lokale ingrediënten.’’

Wat we verder op de kaart zien? ,,Op de huid gebakken skrei met geschaafde Deventer stokvis of IJsselvallei rund met typische ‘snert’ ingrediënten.’’ Naast vis en vlees, is er plaats voor vega. ,,Alles is ook als vegetarisch gerecht te bestellen. Verder blijven de favoriete lunchgerechten als steak tartaar en de ‘Enjoy together’ gerechtjes op de kaart.’’

Retourtje IJsselrestaurant?

Ben jij nou ook van plan een kijkje te nemen? Kan gewoon! ,,Vaak wordt gedacht dat we alleen open zijn voor hotelgasten, maar je bent hier ook welkom voor een avondje dineren’’, zegt Miranda. ,,En ach, dan blijf je toch gewoon zitten met een goed glas wijn. Met het pontje ben je zo weer aan de overkant.’’ We horen het je vragen; wat moet dat geintje kosten? Voor 49 euro krijg je een fijn vijfgangendiner voorgeschoteld. Liever drie gangen? Dan ben je 39 euro kwijt. Vooruit, alvast een voorproefje:

