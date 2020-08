Dit is het verhaal van de man uit Deventer die de Waddenzee wilde droogleggen (en zelf kopje onder ging)

Ondanks corona toch nieuwe winkels in Deventer: ‘Ons sterke punt is dat Deventer geen doorsnee binnenstad is’

28 augustus In korte tijd een stuk of vijftien nieuwe winkels en restaurants in de Deventer binnenstad of zaken die zijn verhuisd naar een betere, dan wel grotere plek. Hoe kan dat midden in de coronacrisis? ,,Het is een combinatie van factoren’’, zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer.