Dit is Michel, de man die nooit slaapt. ‘Ik hoop niet dat ik 80 word’

Minder bedrijfs­ruim­tes in Apeldoorn en Deventer

12:23 Het aanbod van te huur of te koop staande bedrijfsruimtes in Apeldoorn en Deventer is gedaald. In Zwolle is het aanbod juist aanzienlijk toegenomen. Dat meldt Dynamis in de rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2019.