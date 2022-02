Dit is waarom de binnenstad van Deventer floreert ondanks de lockdowns

VIDEO 600 tompoucen voor 600 inwoners: heel Lettele steunt de olympische Carlijn Achtereek­te

Elke olympiër heeft fans. Schaatster Carlijn Achtereekte heeft een heel dorp achter zich staan. Op het moment dat de in Lettele geboren Achtereekte moest schaatsen in Beijing, was het in Lettele stil op straat. In de uren en minuten daarvóór was het juist extra druk. Heel Lettele liep uit voor de speciale Carlijn-tompouce. Heel Lettele? Daar lijkt het wel op.

