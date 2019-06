Dit ooievaarspaartje trekt zich niks aan van voorbijrazende trein: hier broeden wij!

‘Hoe kan ik uitleggen dat ik echt homo ben’: asielzoe­ker Serçan vlucht uit Turkije

11:57 Serçan Ozmeral is vrij. Hij zat een maand vast in afwachting van uitzetting naar Turkije. omdat hij geen echte homo zou zijn. Hij was terug in Deventer om actie te voeren. Volkomen onverwacht kwam Serçan Ozmeral vorige week vrij, nadat homorechtenactivist Sandro Kortekaas een pittige alarmbrief had geschreven naar de inmiddels ex-staatssecretaris Halbers.