Dit schotelt McDonald's de Deventer binnenstad voor: geen terras, wel gele M aan de gevel

Na ruim dertig uur actie: boeren breken blokkades op in Deventer en Raalte na aandringen van politie en ME

Het land zou platgelegd worden, maar zo ver kwam het niet. Wel kwam de bevoorrading van supermarkten zwaar in de knel door ‘trekkerboeren’. In Deventer en Raalte blokkeerden ze ruim dertig uur zes distributiecentra. In de loop van dinsdag werden alle blokkades opgeheven. Gemeenten zijn opgelucht dat het relatief rustig is afgelopen.

5 juli