Dit stel kweekt eikenprocessierupsen in hun Deventer achtertuin en dat levert práchtige foto’s op

,,Nee, ik heb niet constant jeuk", zegt Sjon met het takje waarop de rupsen zitten in de hand. Hij heeft de rupsentak voor de gelegenheid even mee zijn woonkamer ingenomen. ,,Ze slapen nu al een dag of drie, dus nu is er ook niks aan de hand’’, vult Willy aan. ,,Ze zijn al drie keer verveld. We zitten in de vierde fase zometeen. Na de vijfde fase moet je uit gaan kijken. Dan komen de echte brandharen’’, praat Sjon verder. ,,Ik heb wel eens iets achter in mijn keel gevoeld, maar dat voelt als sambal. En sambal is lekker toch?”