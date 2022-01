Dit unieke landhuis verrijst op landgoed bij Diepenveen: ‘Bewust geen statische rechthoek’

Kunstwerk bij het Vogelei­land in bodem gezonken, wie het gaat opduiken is nog niet bekend

De Vrije Vogel in het Vogeleiland is ‘gevlogen’. Het kunstwerk, dat daar al ruim twintig jaar in het water staat, is gezonken en ligt op de bodem van de Buitengracht. ,,We zagen het beeld langzaam maar zeker in de grond zakken”, zegt Freekje Vervoord.

27 januari