Dit vinden Deventenaren op straat van het vertrek van hun burgemeester

Zegt me niets

,,Ik heb niet echt het idee dat er een burgemeester in Deventer is. Ik ken hem eigenlijk niet eens. Andries? Zegt me niets. Ik vind burgemeester eigenlijk ook meer een bijbaantje'', zegt een jongen die zich voorstelt als Luc van der Hulst (17), terwijl ook de twee meisjes in zijn gezelschap de schouders omhoog trekken. De tiener geeft aan de politiek nauwelijks te volgen. ,,Misschien meer als ik mag stemmen.''

Warme herinneringen

Waar sommige jongere Deventenaren geen warme of überhaupt herinneringen lijken te koesteren aan Andries Heidema, heeft Wim te Winkel (84) die net als veel generatiegenoten wel. ,,Hij is een van de besten die we ooit gehad hebben'', zegt hij glunderend. Hoewel er aanvankelijk wat weerstand was tegen de christelijke inslag van Heidema, zegt Te Winkel daar nooit last van gehad te hebben. ,,Ik herinner me juist zijn open blik. Van de verwachting dat Go Ahead niet meer op zondag zou mogen spelen is ook niets terecht gekomen. Dat is nog altijd een zondagsclub.''