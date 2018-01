Dit was de storm in Deventer in vier foto's

Weggewaaide dakpannen, omgevallen bomen en schade aan het dak. De storm die vandaag over ons land raasde had een enorme impact. Een overzicht van vier stormfoto's in Deventer.

Matijs en Frans klauteren er gewoon overheen

Frans Hooghiemstra en zijn vriend Matijs Borninkhof aarzelen twee seconden op de Laan van Borgele tussen Diepenveen en Deventer. Hun fietsweg wordt geblokkeerd door grote gevallen bomen. Maar de derdejaars moeten toch echt naar scholengemeenschap De Marke iets verderop, en te laat komen wordt niet gewaardeerd op school. Dus bedenken ze zich eigenlijk ook niet en klauteren ze met fiets en al over de gevallen reuzen. ,,Ik heb een boekbespreking'', grijnst Frans. ,,Dus ik wil op tijd zijn.'' Een andere weg was ook geen optie geweest naar school: daar liggen ook bomen. En dat kies je toch maar gewoon de kortste weg. Een olifantenpaadje zal de weg van de jongens echter niet worden over de versperde Laan van Borgele. De brandweer is met man en macht aan de slag om de wegen weer vrij te maken.

Volledig scherm Wil Nijenhuis bekijkt de schade bij de flat. © FOTO HISSINK

Wil wilde even met de lift naar beneden

De Deventer Parkzichtbewoonster wilde met de lift naar beneden. Op de galerij van de flat aan het Wezenland gierde de wind. Maar dat doet het wel vaker bij de grote hoge flat. ,,Ik drukte op het knopje voor de lift. En ineens: de deur naar de galerij vloog open en een klap. Achter me was ineens de hele gevel weg.'' Wil Nijenhuis kijkt iets later op de dag naar beneden vanaf de tweede verdieping. Het glas ligt versplinterd op de overkapping van de ingang. De wandplaten vermorzeld ernaast. ,,Het is echt ongelooflijk. De wind kwam dus van de andere zijde binnen en blies van binnenuit de gevel eruit. Ik heb gelijk de woningbouw gebeld. Daar was het denk ik druk: ik heb mijn telefoon leeggebeld voordat ik iemand aan de lijn had.'' De schade-expert die langs komt is inderdaad druk: ,,Ik moet door. Maar we zorgen dat vandaag schotten komen, dat niemand naar buiten kan vallen.''

Volledig scherm Stern Nordsiek kijkt beteuterd naar het dak die in de tuin is gewaaid © FOTO HISSINK

Froukje zag haar dak in de tuin landen

,,Tja, ik heb mijn dak in de tuin liggen.'' De Deventerse Froukje Nordsiek is nogal nuchter onder het feit dat ze geen dak meer op haar huis aan de Rembrandtkade heeft zitten. Ze was thuis aan het werk toen ze een klap hoorde, ze zag niks. ,,Ik was echt heel bang voor mijn pui'', blikt ze naar haar bijzondere huis tegenover de jachthaven. ,,Zag ik ineens mijn dak door de tuin vliegen.'' Van de andere panoramawoningen zijn gevelplaten gewaaid. Die zitten bij het huis van de Nordsieks er nog op. ,,Gelukkig'', vindt Froukje. Haar zoon Stern neemt de schade buiten op. De tuinstoelen onder het dak hebben het niet overleefd. ,,Misschien vind ik dat nog wel erger. En ik hoop dat het niet heel hard gaat regenen. We kijken niet tegen de lucht: er zit beton op. Maar dat moet niet te nat worden. Ik belde voor hulp. Maar ik heb geen prioriteit. Morgen ben ik de eerste, zeiden ze tegen me.''

Volledig scherm Max Hendriks loopt door het water bij de jachthaven. © FOTO HISSINK

Max moet weer waden door het water

Havenmeester Max Hendriks kent het klappen van de zweep. Als jachthavenbeheerder was hij net alle boten drie dubbel aan het vastleggen toen het mis ging met zijn noodbrug. Een noodzakelijke brug, want de jachthaven is anders niet bereikbaar met hoog water. ,,Maar daar ging 'ie'', zegt Hendriks, terwijl hij zijn waadbroek maar weer aangetrokken heeft om even naar de kade te komen. Gelukkig is het water niet zo hoog meer dat hij niet naar droge grond kan waden. De postbezorger komt hem een pakje brengen. Ook dat gaat gewoon door. ,,We hebben het meeste materiaal gered'', blikt Hendriks naar de omvergewaaide brug. ,,Misschien dat er een paar dingen afgebroken zijn, en dat we een of twee plaatjes missen. Maar we gaan hem snel weer opbouwen. Ik ben bijna jarig. Dan moeten de mensen wel kunnen komen.''