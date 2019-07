Dit zijn de camerabeelden van de kostbare tractor die in Holten werd gestolen

update & videoDieven hebben vanmorgen even na half vijf bij Twentrac B.V. in Holten een tractor met een waarde van ruim een ton gestolen. Het landbouwvoertuig van het merk New Holland is enkele uren later teruggevonden bij de McDonald’s in Nijverdal. Volgens de politie heeft de tractor ‘enige schade’.

Het Holtense bedrijf plaatste een video van de diefstal op Facebook, die al 2200 keer is gedeeld. Op camerabeelden is te zien hoe de daders - twee personen staan in beeld - te werk zijn gegaan. Om op het terrein te komen, vernielden zij een hek en even later reden zij brutaal weg met de tractor.

,,Een oplettende burger heeft de tractor voorbij zien komen op Facebook en zag deze vervolgens staan ter hoogte van de McDonald’s in Nijverdal. Daarop is de politie gebeld en wij zijn toen ter plaatse gegaan en hebben daar sporenonderzoek gedaan. Daarna heeft het bedrijf de tractor zelf weer opgehaald”, zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Volledig scherm De daders gaan er met de tractor vandoor. © Screenshot van bewakingsvideo Twentrac B.V.

Wierden

Twentrac meldt op Facebook het volgende: ‘Het eerste telefoontje kregen wij binnen dat hij om 6.30 uur in Wierden was gesignaleerd. En om 8.30 bij de McDonald’s in Nijverdal. We hebben vanaf 4.30 tot circa 5.30 de trekker kunnen volgen via het GPS-systeem en daarna zijn de kabels doorgeknipt. Maar door de alertheid van u hebben we hem terug’.

Volgens het bedrijf hebben de daders bij de ‘Mac’ een ontbijtje genuttigd en staan ze ‘prima in beeld’. Tevens zou het kenteken bekend zijn van de auto die de daders hebben gebruikt. ,,We hebben inderdaad camerabeelden opgevraagd van de omgeving daar en die gaan wij bekijken. Daarmee hopen we snel de vraag te kunnen beantwoorden wie achter deze diefstal zit. En natuurlijk gaan wij proberen te achterhalen of en met welk voertuig de verdachte(n) dan gereden hebben. Dit moet allemaal blijken uit het onderzoek”, zegt de politiewoordvoerder.