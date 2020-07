Dit zijn de nieuwe wedstrijdshirts van Go Ahead Eagles

Adelaar centraal als symbool voor veerkracht

Wat opvalt aan het zwarte uitshirt is de adelaar, volgens de club het symbool van de veerkracht die de afgelopen maanden is getoond. Het thema van het uitshirt is dit jaar We Are The Eagles. ,,Een verwijzing naar de succesvolle seizoenkaartcampagne. En ook met tal van doneeracties toonden de supporters en sponsoren We Are The Eagles. Daarom besloten Go Ahead Eagles en Stanno dat thema op verschillende manieren door te voeren in het uittenue’’, zegt woordvoerder Wouter Rutger. Zo is de tekst WE ARE THE EAGLES opgenomen in de kraag.