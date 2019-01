Dit zijn de ‘Overlevers van Deventer’. En ze zijn op weg naar Lodewijk Asscher in Den Haag

Beroemde foto van Joodse Devente­naar­tjes centraal in expo Nationaal Holocaust Museum

10:09 Het is een even beroemde als treurige foto. Een foto uit september 1942 van 22 Joodse kinderen tussen de 2 en 14 jaar, genomen op de binnenplaats achter de grote synagoge in de Golstraat in Deventer. Een half jaar later waren van de 22 kinderen, 21 kinderen vergast. De foto vormt het eindpunt van de nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Holocaust Museum die dit weekeinde geopend wordt. In een finale poging het laatste onbekende jongetje op de foto een naam te geven, is er in Deventer weer een onderzoek gestart.