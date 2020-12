Dit zijn de plekken in het donkerrode Deventer waar veel mensen besmet raken

Café in Twello een maand gesloten vanwege overtreden coronare­gels

8 december Café Bakker in Twello is door de gemeente Voorst voor een maand gesloten. De politie trof eigenaar Leander Bakker eind oktober in het café aan terwijl hij met drie vrienden een glaasje dronk. De horeca mag alleen open zijn voor take-away. ,,Ik vind het absurd. Het café was gewoon dicht voor het publiek. Maar kennelijk mag je niet meer in je eigen pand zitten.’’