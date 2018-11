Dit zijn de rijksten uit deze regio, volgens Quote 500

Hoe Go-Ahead de landstitel greep ten tijde van Eerste Wereldoor­log

Go Ahead Eagles speelt een prominente rol in het boek Kampioenen '14-'18; Voetbal in neutraal Nederland. Het boekwerk gaat over het Nederlands voetbal ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en komt op 10 november op de markt. Herman Starink van Stichting Niet te Kraken heeft het gedeelte over de Deventer club, landskampioen in 1917, voor zijn rekening genomen.