Dit zijn de vijf plekken op het Dickens Festijn die je niet mag missen!

videoVVV-directeur Hein te Riele loopt daags voor het Dickens Festival door de al versierde, maar nog rustige straten van het Bergkwartier in Deventer. Daar waar dit weekeinde de tienduizenden zich vergapen aan de mooie huizen, winkeltjes en al die verklede acteurs in Dickensstijl. De vijf tips van Hein:

1. De Keizerstraat. Voor de meeste mensen de plek buiten Dickens, maar voor Hein te Riele hoort het voor tweehonderd procent bij. ,,Hier staan de mensen in de rij. De loopt op naar een uur en een kwartier. Maar het is gezellig en er zijn acteurs die er langs lopen en de mensen al vermaken. Er zijn zelfs mensen die later op de dag gewoon nog een keer in de rij gaan. Het hoort er echt bij.

2. De ingang. Onder het bord Welkom bij het Dickensfestijn. Een speciaal gemaakt tableau met geschilderd Dickens-tafereel is opgehangen. Na Dickens wordt het schilderij meteen weer weggehaald. De bewoners en de mensen van Dickens zijn een gehele dag bezig geweest alles te versieren en in kerststijl te brengen.

Volledig scherm Het wordt vast weer gezellig in de wachtrij voor het Dickens Festijn. © RONALD HISSINK

3. Het Charles Dickens Kabinet van Emmy Strik in de oude gevangenis. Een pareltje net door de poorten heen aan het begin van de Walstraat. ,,Hier kunnen mensen de verzameling van Emmy bekijken en luisteren naar verhalen. Op de zolder hangen normaal gesproken de kostuums van de acteurs. Elke weekeinde kun je er komen kijken. De toegang is beperkt. Vorig jaar hebben ruim 1600 mensen het museum bezocht.‘’

4. De achterkant van de Hip. ,,Een beetje onooglijk plekje. Normaal loop je hier snel even door. Maar nu gaan de jongeren van het Theaterschip hier spelen dat ze gevangen zitten achter de hekken. De gehele dag worden ze aan en afgevoerd.‘’

5. Het huis van Charles Dickens in de Bergstraat. ,,Nieuw in het Dickens Festijn is het huis van Charles Dickens. Een van de huizen van NV Bergkwartier was tijdelijk leeg en we mogen het deze weken inrichten. Dus hebben we dit er van gemaakt. Zo maak je optimaal gebruik van je stad. Verschillende bureautjes, want dat had Dickens. Het wordt een soort kijkdoos.‘’