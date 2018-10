Dit zijn ze: de 7 boeren modellen uit de regio die schitteren op pikante kalender

Maar liefst 310 vrouwen gaven zich dit keer op om een plekje op de Boerinnenkalender te bemachtigen. Met enkel twaalf maanden in een jaar was het aan de organisatie om een selectie te maken.

Deze vier vrouwen uit het Stentor-gebied wisten die selectie te overleven:

Novita Protzmann uit Holten. Anneroos Klunder uit Deventer.

Marloes Noortman uit Harfsen. Britta de Waal uit Harfsen.

Stoere boeren

Uit de 111 mannelijke aanmeldingen werden er drie uit ons gebied geslecteerd voor een plekje op de eerste mannenkalender. ,,Ieder jaar wordt er vanuit de doelgroep naar gevraagd en ook de vrouwen in ons kalenderteam vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen wel eens hoog tijd voor stoere boeren”, aldus projectleidster Vesta Kauffman.

Dit zijn de mannen uit onze regio:

Joris Slagman uit Joppe. Joop Lautenschutz uit Ugchelen.

Bram van Maanen uit Voorst.

Het platteland wat leuker, beter en sexyer te maken. Zo hebben dit jaar niet alleen 310 plattelandsvrouwen zich opgegeven voor de boerinnenkalender, maar was er met 111 inschrijvingen ook veel animo voor de allereerste mannelijke variant. De selectie uit al deze aanmeldingen wordt op 5 oktober tijdens een show in Bathmen gepresenteerd aan pers en publiek.

Trots op Nederlandse voedselmakers

De kalendermakers en -modellen zijn voornemens er een spectaculaire show van te maken als ode aan alle voedselmakers van Nederland. Wat ooit begon als een initiatief om vooroordelen over boerinnen weg te nemen, wordt steeds meer een platform voor positiviteit omtrent de agrarische sector als geheel. Initiatiefnemer Stef Bloo wil in samenwerking met o.a. Team Agro NL jongeren enthousiasmeren voor het boerenleven. “Wereldwijd wordt Nederland op veel gebieden gezien als agrarisch rolmodel, maar in ons eigen land moeten boeren het in de media en politiek mijns inziens te vaak ontgelden” vertelt Bloo. “Er zijn steeds minder jongeren die een toekomst op de boerderij voor ogen hebben. Een zorgwekkende ontwikkeling in mijn optiek. Boeren zorgen immers voor het voedsel op onze tafels. En we zijn ons er echt wel van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar laten op onze manier wel zien trots te zijn op de agrarische sector”.

Primeur

De trots op het boerenleven of de agrarische afkomst is ieder jaar ook voor velen aanleiding voor deelname aan de veelbesproken agrarische pin-up kalender. Al sinds 2011 kunnen vrouwen van het platteland zich opgeven voor deze jaarlijkse uitgave. De mannelijke variant is er dit jaar echter pas voor het eerst. “Ieder jaar wordt er vanuit de doelgroep naar gevraagd en ook de vrouwen in ons kalenderteam vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen wel eens hoog tijd voor stoere boeren” aldus projectleidster Vesta Kauffman. “Ik denk oprecht dat we de meest pure en mooiste Nederlandse mannenkalender ooit hebben geproduceerd” voegt collega Fabienne Hilhorst daar aan toe. De foto’s op zowel de vrouwelijke als mannelijke variant zijn op diverse boerderijen in Nederland geschoten.

Lanceringsfeest