Diverse auto’s door gladheid in het water

Door de gladheid zijn op verschillende locaties in deze regio auto’s in het water beland. Een overzicht.

Op de Zeedijk bij Nijbroek zijn vandaag binnen twee uur tijd twee auto’s van de dijk gegleden. Beide voertuigen belandden voor de helft in het water van een wetering naast de weg. Het eerste ongeval gebeurde om 13:45 uur. De inzittenden konden niet zelfstandig uit de auto komen. Met behulp van de brandweer stonden de inzittenden snel weer op de kant en bleken ze ongedeerd. De auto stond met de neus in het water en werd door een boer met een trekker terug op de weg getrokken.

Volledig scherm Een busje met vijf buitenlandse arbeiders gleed eveneens in het water op de Zeedijk in Nijbroek. © Rens Hulman

Nog geen twee uur later, rond 15:30 uur, ging het opnieuw mis. Dit keer gleed een busje met een aantal buitenlandse arbeiders het water in. Alle vijf inzittenden konden zelfstandig uit de bus komen en zijn met natte voeten opgevangen in een naastgelegen boerderij. Ook dit keer raakte niemand gewond. De bus moestdoor een bergingsbedrijf uit het water worden getakeld.Na de tweede glijpartij besloot de gemeente Voorst toch maar een strooiwagen te sturen.

Volledig scherm Ook in Rietmolen ging het goed mis. © GinoPress B.V.

Een automobilist in Rietmolen, gemeente Berkelland, belandde met zijn auto op de kop in sloot. De man wilde op een kruising remmen en gleed door de sneeuw het water in. Het is onbekend hoelang de man daar heeft gelegen. De man is door een passerende omstander via de achterklep uit de auto gehaald, omdat de man de deuren van de auto niet open kreeg. Zowel de bestuurder als zijn helper zijn naar een huis in de omgeving gebracht vanwege het gevaar op onderkoeling.

