DLTC maakt tennispark in orde voor eerste toernooi op vernieuwde banen

De vrijwilligers zorgden er voor dat het tennispark aan de Putmanstraat tiptop in orde is als maandagochtend het Buitink Sport 2000 toernooi begint. Een spannend moment, ook voor bestuurslid Gert te Lindert. ,,Dan zullen we van spelers horen hoe ze de banen vinden spelen.”

DLTC heeft deze zomer gebruikt om de acht banen te vernieuwen. Dat was na veertien jaar nodig, weet Te Lindert. Smashcourt is een soort kunstgras die dichtgestrooid wordt met granulaatkorrels, waardoor het voelt alsof wordt gespeeld op gravel. De combinatie kunstgras en granulaatkorrels leverde in het verleden bezorgdheid op in de voetbalwereld, maar volgens Te Lindert zijn in het geval van smashcourt die zorgen niet nodig. ,,Dit is net anders en veilig. We hebben er de afgelopen veertien jaar geen enkel probleem mee gehad.” Voordeel van deze ondergrond ten opzichte van gravel is dat de banen ook in de winter goed te bespelen zijn.

De vernieuwde banen heeft de club een totaalinvestering van pakweg 180.000 euro gekost. Ze kreeg ongeveer 13.000 euro subsidie van de gemeente en rond de veertig mille via een rijksregeling. De rest van het bedrag is door de club opgehoest. ,,We beginnen nu alvast te sparen voor de volgende keer dat we nieuwe banen moeten aanleggen.”