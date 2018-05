Dna op lucifers onvoldoende bewijs: vrijspraak voor brandstichting auto in Deventer

Ingetikt

Wat opviel was dat de ruiten gesprongen waren, maar dat op het glas van het rechterportier geen roet zat. Met andere woorden: deze ruit is ingetikt voor de brand. Op dat glas lagen aangestoken lucifers. Daarop zat dna-materiaal van S. In zijn verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De man kon vrijdag niet op de zitting aanwezig zijn, zei zijn raadsman Alwin Maarsingh.

Bewijs

De officier vond dat de brand gevaar had opgeleverd voor andere auto’s en voor de woningen aan de Zaanstraat. Ze zag er voldoende bewijs in dat het S. was die de wagen in de brand had gestoken. ,,Op dit soort feiten staan celstraffen”, zei ze. Ze eiste vijf maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk. Volgens de advocaat is het gissen hoe die lucifers daar terecht zijn gekomen. S. rookt en doet dat ook op straat. Kunnen die lucifers op die manier daar terecht zijn gekomen? ,,Er is geen overtuigend bewijs dat het meneer was die de wagen in de fik stak.''