Dna-spoor op explosief leidt naar dader ontploffing brievenbus Deventer

In de Koningsnacht van 2017 schrokken mensen in de portiekflat aan het Spijkerpad wakker na een harde knal. Het slachtoffer, wiens brievenbus ontploft bleek, zag de portiek vol rook staan. Op de grond werd een blauwe dop gevonden die toebehoort aan een ‘cobra’, illegaal zwaar knalvuurwerk. En op dat dopje zat dna van de 38-jarige Anton V. Op de zitting twee weken terug ontkende hij. De rechtbank ziet geen aanleiding te denken dat per ongeluk het dna van V. op het dopje terecht is gekomen. Ook achtten de rechters bewezen dat V. een motief had. Hij had onmin met het slachtoffer over de omgangsregeling met een kind. Een sluitende alibi had hij niet. Hij sliep bij een dame in de buurt maar hij had die nacht voldoende tijd en gelegenheid om de ontploffing teweeg te brengen, aldus de rechtbank.